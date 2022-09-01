Оборудование производит из атмосферного воздуха более 700 литров кислорода в минуту.

В Петушинской районной больнице запустили автономную кислородную станцию. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Оборудование производит из атмосферного воздуха более 700 литров кислорода в минуту. Работа аппаратуры полностью закрывает потребности учреждения в медицинском газе.Как сообщил главный врач Петушинской районной больницы Владимир Снигур, теперь медучреждение стало независимым от поставщиков. В самом начале работы инфекционного госпиталя баллонов хватало от 20 минут до часа. Концентратор значительно облегчил труд сотрудников хозяйственной службы.Сейчас в местном ковидарии развёрнуто 10 коек с возможностью увеличения до 120. На случай внештатных ситуаций для медиков создан запас кислорода объёмом в две тонны.