Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов заявил, что фабрика IKEA в Ленинградской области возобновила работу, остальные приступят 5 сентября. Об этом пишет . Тихвин вышел 1 ..

Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов заявил, что фабрика IKEA в Ленинградской области возобновила работу, остальные приступят 5 сентября. Об этом пишет ."Тихвин вышел 1 сентября, 5-го числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя — простой", – цитирует Илларионова. Он также отметил, что название фабрики и директор остались прежними.