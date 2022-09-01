На предприятии создано почти 200 рабочих мест.

В Судогодском районе запустили новую производственную линию по выпуску корпусной мебели. Объём инвестиций в проект составил 100 млн рублей. На предприятии создано почти 200 рабочих мест.Всего на предприятии трудится около 400 человек. В цехах ежемесячно выпускают 10 тысяч диванов, которые продаются через интернет-магазин.«Сборка происходит поточным методом, который позволяет практически в три раза сократить время производства. Проведена большая работа по повышению качества продукции, по результатам которой уменьшилось число замечаний от клиентов», – сообщили на заводе.«ЛОФТ Мебель» планирует расширение производства. Сейчас годовой оборот компании составляет 2 млрд рублей. Товары реализуются в магазинах от Калининграда до Владивостока, а также в Белоруссии и Казахстане.