Воду раздают всем желающим. Мера поддержки будет действовать до нормализации обстановки.

В Вязниках организовали бесплатный подвоз воды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.После обмеления Клязьмы в Вязниках введено вынужденное ограничение потребления воды. По ночам подачу ресурса ограничивают на 50%, что позволяет наполнить резервуары.Как ранее сообщали в администрации Вязниковского района, пока единственный найденный выход из ситуации – это экономия.Спустя три дня после заседания местной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Белом доме рассказали, что владимирский бизнес пришел вязниковцам на помощь.«Муниципалитет осуществляет бесплатный подвоз воды в различные точки города. К решению проблемы подключились предприниматели. Воду раздают всем желающим. Мера поддержки будет действовать до нормализации обстановки», - уточнили власти.