Сейчас он задержан.

Жителю Ковровского района предъявлено обвинение в убийстве . Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.В августе в полицию поступило заявление об исчезновении 42-летней женщины. Следователи СК и оперативники УМВД установили, что к совершению преступления причастен один из мужчин.По версии следствия, 26 августа, находясь дома, во время распития спиртных напитков он причинил своей знакомой телесные повреждения, от которых та скончалась на месте происшествия.«В целях сокрытия преступления злоумышленник решил избавиться от тела», - уточнила официальный представитель ведомства Мария Серова.Душегуба задержали. На допросе он признал свою вину. В суд направлено ходатайство о заключении фигуранта по стражу. На него завели уголовное дело об убийстве.