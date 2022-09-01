Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Вязники без воды
Из-за обмеления Клязьмы жители...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Вязники без воды
Из-за обмеления Клязьмы жители Вязниковского района вынуждены экономить воду. Какие меры предпринимают местные власти?
- Где автобус?
Живут почти как островитяне. Почему деревня Сущёво Суздальского района не включена ни в один автобусный маршрут?
- Санкции не помеха
По последнему слову техники. Мебельная фабрика из Судогодского района строит далеко идущие планы.