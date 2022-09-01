Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Имени Кутузова
Новый учебный год встретила в новом...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Имени Кутузова
Новый учебный год встретила в новом статусе. В девятой школе города Владимира появилась доска памяти герою Роману Кутузову.
- Где автобус?
Живут почти как островитяне. Почему деревня Сущёво Суздальского района не включена ни в один автобусный маршрут?
- С Днём знаний!
Первый звонок прозвучал сегодня для тысяч школьников и студентов. Как во Владимире отметили День знаний?