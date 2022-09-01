«Покровский пряник» планирует уже осенью отправить первую партию продукции в провинцию Сычуань. Компания «Гарнец», производящая безглютеновую пищу, регистрирует торговую марку для китайского рынка.

Владимирская область готова к увеличению экспорта еды в Китай. Об этом власти заявили во время бизнес-форума «Провинция Цзянсу – Россия».В нашем регионе уже есть положительный опыт работы с китайскими партнёрами - предприятие «Рустехнологии Муром». В области действуют индустриальные парки, в которых инвесторам готовы предложить гринфилды и браунфилды. Развивается сотрудничество и в сфере туризма.Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов рассказал о потенциале экспорта владимирской сельхозпродукции в поднебесную. Он отметил, что внешнеторговый оборот в 2021 году вырос почти в 1,5 раза, а за первый квартал 2022 года ещё на 84%.К примеру, «Покровский пряник» планирует уже осенью отправить первую партию продукции в провинцию Сычуань. Компания «Гарнец», производящая безглютеновую пищу, регистрирует торговую марку для китайского рынка.Добавим, что в рамках мероприятия стороны подписали меморандум об открытии выставочно-торгового комплекса Expo-Vladimir в городе Нанкин.