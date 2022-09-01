Сегодня в России отмечают День знаний. Торжественные линейки проходят во всех учебных учреждениях...

Сегодня в России отмечают День знаний. Торжественные линейки проходят во всех учебных учреждениях региона.Учебные процесс (в том числе, и дошкольный) сегодня начинается для двухсот пятидесяти тысяч ребят. Из них тридцать тысяч - первоклашки. Интересно, что по данным администрации города Владимира количество учеников первых классов год от года увеличивается. Глава региона Александр Авдеев сегодня посетит торжественную линейку в девятой школе областного центра. Недавно ей было присвоено имя героя России Романа Кутузова.Сама история Дня знаний начинается в 1984 году. Всенародным праздником его утвердил Президиум Верховного Совета СССР. До этого началом учебного года считалось третье сентября. О том как проходили праздничные линейки в регионе, расскажем в наших следующих выпусках.