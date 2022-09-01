Суд апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном...

Суд апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Ранее приговором Муромского городского суда Владимирской области от 14 июня 2022 года Николаев Р.А. был осужден за незаконное получение денег за совершение действий (бездействие) в интересах иных лиц. Было установлено, что он, учредителем и директором ООО "СКН-СФЕРА", незаконно получил 8 миллионов рублей за отказ от участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Тогда Николаев был осужден на срок 5 лет строгого режима. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев.Однако свою вину он не признал и обжаловал приговор в апелляционном порядке.Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда приговор изменила частично. Уточнив, что Николаеву Р.А. назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев. Вместо деятельности, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на этот же срок.В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.Фото https://www.pxfuel.com/