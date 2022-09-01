Владимирский хлебокомбинат запустил юбилейную, 25-ю, акцию “Первоклассник” в школах города и области. Это творческий конкурс для детей, которые в первый раз отправились в школу. Каждое 1

Владимирский хлебокомбинат запустил юбилейную, 25-ю, акцию “Первоклассник” в школах города и области. Это творческий конкурс для детей, которые в первый раз отправились в школу. Каждое 1 сентября учителя раздают детям специальные конверты с анонсом конкурса и флаером на получение бесплатного сладкого подарка. Поскольку акция – конкурс проводится не в первый раз, она уже успела получить