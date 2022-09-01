Действие знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» приостановлено для обеспечения безопасности дорожного движения во время работы сельхозярмарок.

Во Владимире на улице Василисина временно разрешена парковка автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Действие знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» приостановлено для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения сельхозярмарок. Ограничения отменены с 1 сентября до 14 ноября. Власти уже подписали соответствующее постановление.