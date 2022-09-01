Сотрудники владимирской таможни выявили 489 паленых товаров марок «Adidas» и «Nike» при проверке двух магазинов во Владимире и Собинке. Обе точки принадлежат одному предпринимателю.

Сотрудники владимирской таможни выявили 489 паленых товаров марок «Adidas» и «Nike» при проверке двух магазинов во Владимире и Собинке. Обе точки принадлежат одному предпринимателю. Контрафактная продукция известных брендов включала в себя обувь, спортивные и повседневные костюмы, футболки, брюки и т.д. «Установлено, что магазины принадлежат одному и тому же лицу. Какие-либо документы по приобретению иностранной продукции,