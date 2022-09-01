В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области прошел премьерный показ документального...

В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области прошел премьерный показ документального фильма "За линией света". Главный герой картины - участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Владимира Николай Щелконогов.В декабре 2019 года ветеран вместе со съемочной группой совершил поездку по местам своей боевой юности в Германии: Берлин, Потсдам, Цецилендорф, Мюнхен, Нюрнберг, Бухенвальд, посетил захоронения советских солдат, встретился со своим знакомым Вольфгангом Морелем, бывшим солдатом вермахта. Поездка стала возможной в том числе и благодаря поддержке властей Эрлангена - города-побратима Владимира, а также личному участию Петера Штегера, ответственного за партнёрские связи наших городов. Поддержал проект Президентский фонд культурных инициатив. Над созданием картины творческая группа работала почти три года. К сожалению, сам Николай Матвеевич не дожил до премьеры, он скончался в 2020 году.Екатерина Цветкова, автор и режиссер документального фильма:- Запланирована большая прокатная история у фильма можно с уверенностью сказать, что фильм увидят в Германии,увидит франкоязычная аудитория, есть запрос на показ этого фильма в Сербии,есть запрос на показ в Белоруссии.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- Николай Матвеевич Щелконогов представляет собой один из самых ярких примеров настоящей народной дипломатии. Да, когда-то, в мае 1945-го года он был победителем, освободителем, в том числе и Германии, а сейчас, по прошествии лет, переосмыслил свою очень глубокую и насыщенную жизнь и оказался одним из самых гуманных и человеколюбивых людей.Фильм планируется к показу в школах города Владимира. Лента — это не только правда о войне от тех, кто ее прошел, но и кинематографическая память об одном из самых ярких граждан нашего города, Николае Матвеевиче Щелконогове.