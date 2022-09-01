Фото с места происшествия опубликовано в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир. По мнению...

Фото с места происшествия опубликовано в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.По мнению очевидцев, на повороте троллейбус подрезал автобус. А тот, в свою очередь,смял левое крыло черной иномарке.Это случилось сегодня на улице Горького областного центра в самый "час пик". В результате образовалась длинная "пробка".Напомним, что авария с автобусом также сегодня произошла на проспекте Строителей.Как написали очевидцы в ТГ Инцидент Владимир: "Атобус догнал "Ауди" и "Ауди" шлёпнула "Фольсваген".Фото ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.