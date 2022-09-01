Во Владимире полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже 17 тысяч рублей у уснувшего на лавочке жителя города. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Во Владимире полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже 17 тысяч рублей у уснувшего на лавочке жителя города. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 26-летний житель Владимира уснул на лавочке в сквере, а когда проснулся, обнаружил пропажу 17 тысяч рублей, лежавших в кармане брюк. Парень сразу же обратился в полицию. Сотрудники органов изучили записи