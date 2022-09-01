Преступника поймали по записям с камер видеонаблюдения.

Во Владимире задержан вор, обокравший спящего на лавочке мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В дежурную часть обратился 26-летний парень, сообщивший о преступлении. Он пояснил, что уснул на лавочке в сквере, а когда проснулся, обнаружил пропажу 17 тысяч рублей, лежавших в кармане брюк.Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и отработали магазины, в которых злоумышленник мог расплачиваться похищенными купюрами. В результате полицейские задержали 43-летнего владимирца. На допросе он сознался в содеянном. Украденные деньги вернули потерпевшему.На фигуранта завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.