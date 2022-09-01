Также в регионе действуют: «Горячая линия» по новой коронавирусной инфекции - 122...

Также в регионе действуют:«Горячая линия» по новой коронавирусной инфекции - 122 (круглосуточно)«Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения - 122 (круглосуточно)«Горячая линия» по записи на прием к врачу и по вопросам качества оказания медицинской помощи - 122 (круглосуточно)«Горячая линия» по вопросам льготного лекарственного обеспечения детей-инвалидов - 8 (930) 839-38-92 (с 10.00 до 17.00 по будням)«Горячая линия» по вопросам оплаты труда для работников сферы здравоохранения 8 (800) 200-85-33«Горячая линия» Росздравнадзора для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов (круглосуточно) 8 (800) 550-99-03