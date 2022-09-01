На 1 сентября класс пожарной опасности в регионе – 4. Ранее он долгое время был масимальным - 5...

На 1 сентября класс пожарной опасности в регионе – 4. Ранее он долгое время был масимальным - 5 баллов.За сутки произошёл 1 лесной пожар на площади – 3 га. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Всего на территории области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 175 возгораний на площади 190,1 га.Накануне в Петушках состоялась церемония отправки в пункт постоянной дислокации сил и средств московского звена РСЧС, которая наравне с группировками Владимирской области принимала участие в тушении природных пожаров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Напомним, силы и средства прибыли во Владимирскую область 19 августа для оказания помощи в тушении загорания торфа на частной территории в Гусь-Хрустальном районе. После ликвидации этого пожара силы и средства были передислоцированы в те районы, где фиксировались природные пожары. Часть группировки работала у населённых пунктов Напутново и Родионово Петушинского района. В настоящее время эти пожары ликвидированы.Заместитель начальника управления гражданской защиты Петушинского района Валерий Данилов и начальник пожарно-спасательного гарнизона Александр Лебедев выразили слова благодарности коллегам и наградили их благодарственными письмами администрации Петушинского района.Группировка в составе 36 человек и 14 единиц техники, в числе которых 10 поливомоечных машин и 4 малотоннажных грузовых автомобилей «Газель», 20 августа вернулась в Москву.Часть группировки ещё остаётся на территории Владимирской области.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.