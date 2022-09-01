Общая площадь обновлённого покрытия превысила 152 тысяч квадратных метров.

Во Владимирской области на трассе М-7 отремонтировали 7,5 км верхнего слоя асфальта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».В Вязниковском районе завершились работы по замене слоёв износа на четырехполосном участке с 271-го по 279-ый км. Общая площадь обновлённого покрытия превысила 152 тысяч квадратных метров.«Специалисты отфрезеровали треснувшее покрытие, уложили новый слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На участке нанесена разметка из термопластика. Благоустроены обочины. Для подсыпки и планировки использовано 1980 тонн асфальтобетонной крошки», - пояснили дорожники.Напомним, что аналогичные работы продолжаются в Петушинском и Собинском районах. Под Ковровом обустраиваются разворотные петли. Ведётся ремонт моста через реку Арга.