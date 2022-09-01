Администрация Владимирской области опубликовала ежегодный государственный доклад о состоянии...

Администрация Владимирской области опубликовала ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2021 году. В документе содержится подробная информация по основным направлениям деятельности в сфере охраны природы. В зоне внимания – качество окружающей среды, её влияние на здоровье населения, экономика природопользования, реализация природоохранных мероприятий, состояние и использование природных ресурсов, развитие сети особо охраняемых природных территорий и организация эколого-просветительской работы.В нем отмечается, что в 2021 году на реализацию природоохранных мероприятий во Владимирской области за счёт всех источников финансирования направлено 508,25 млн рублей.Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в области составила 89,7 процента (а доля городского населения – 98,9 процента).Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в 2021 году не отмечалось.Общий объём образования отходов производства и потребления в области за 2021 год составил 1 млн 561 тыс. тонн (96 процентов показателя за 2020 год).В документе был опубликован список предприятий региона, которые загрязняют водоемы. В перечень попали шесть организаций.1. МУП «Владимирводоканал» города Владимира с 29,74 миллионами м³ сточных вод2. ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» с 15,66 миллионами м³ сточных вод3. МУП округа Муром «Водопровод и канализация» с 9,20 миллионами м³ сточных вод4. Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие города Гусь-Хрустальный с 4,24 миллионами м³ сточных вод5. МУП города Кольчугино «Коммунальник» с 3,95 миллионами м³ сточных вод6. МУП «Александров водоканал» МО города Александрова с 3,39 миллионами м³ сточных вод.При этом в 2021 году ни одно из этих предприятий не сбрасывало сточные воды без очистки в водоемы региона. В целом, масса загрязняющих веществ в акваториях уменьшилась. Также в прошлом году не было замечено экстремально высокого загрязнения вод. Но просто высокое загрязнение регистрировалось: на реке Ундолка ниже Лакинска, на реке Гусь, на реке Бужа, на реке Пекша, на реке Клязьма.Что касается производства и переработки отходов во Владимирской области, в настоящее время разработана проектно-сметная документация по рекультивациина следующие объекты:– Свалка твердых бытовых отходов у д. Фоминки (Гороховецкий район);– Городская свалка твердых бытовых и промотходов г. Курлово (Гусь – Хрустальный район);– Ковровская свалка твердых бытовых отходов (Ащеринский карьер);– Суздальская городская свалка (Суздальский район);– Вязниковская городская свалка твердых бытовых отходов.Фото из архива ГТРК "Владимир"