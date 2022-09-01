За лето погиб 41 человек.

Во Владимирской области за купальный сезон утонул 41 человек. Среди главных причин: купание в пьяном виде и отсутствие присмотра за детьми.На протяжении трёх месяцев в регионе действовал 41 официальный и 44 «диких» пляжа. Трагедии происходили до самых последних летних дней. Среди погибших летом - восемь детей.Напомним, что в предыдущем году из воды достали 36 трупов, среди которых было шесть несовершеннолетних владимирцев. Во Владимире купальный сезон официально 31 августа.