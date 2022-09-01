За сутки на 1 сентября во Владимирской области потушили еще один лесной пожар. Его площадь составила 3 га, сообщили в пресс-службе Белого дома. В регионе сохраняется 4-й класс пожарной

За сутки на 1 сентября во Владимирской области потушили еще один лесной пожар. Его площадь составила 3 га, сообщили в пресс-службе Белого дома. В регионе сохраняется 4-й класс пожарной опасности. Для борьбы с природными возгораниями сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники. Они находятся в состоянии повышенной готовности. Всего на территории области с