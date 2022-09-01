Вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь не должно ограничиваться только кружками по...

Вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь не должно ограничиваться только кружками по интересам. Во Владимире прошел круглый стол "Долголетие. Формирование будущего." Его участники обсудили стратегию занятости и востребованности пенсионеров, предложенную областными властями.Константин Баранов: врио заместителя губернатора Владимирской области:- Это категория тех людей, которые имеют потрясающий жизненный опыт, которые вырастили детей, внуков. Которые проработали огромное количество дней, лет на предприятиях, которые являются очень хорошими специалистами. И самое главное, у которых просто огромный потрясающий потенциал.Укрепление здоровья - важнейшее направлении работы, отметили на заседании. В области уже рассматривается вопрос об открытии ряда гериатрических кабинетов - для начала, на базе крупных лечебных учреждений. Врач гериатр - специалист именно по возрастным болезням, оказывающий медико-социальные услуги пожилым. Еще одно направление работы - преодоление предрассудков, связанных с возрастом. Пожилые люди часто полны энергии и в возрасте 70+. В нашем регионе они, например, участвуют в проекте "Бабушка на час", где помогают семьям с детьми; организовывают спортивные клубы и совместные путешествия по родному региону. А нажитый опыт позволяет пенсионерам выступать в роли наставников .