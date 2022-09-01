На 1 сентября класс пожарной опасности – 4.

За сутки во Владимирской области потушен один лесной пожар площадью 3 га. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства.На 1 сентября класс пожарной опасности – 4. По состоянию на 09:30 возгораний в лесах региона не выявлено.Для борьбы со стихией сформирован резерв из 93 человек и 100 единиц техники, находящийся в состоянии повышенной готовности. Проводится авиационное и наземное патрулирование, в котором задействованы 143 группы. В лесах работают 50 камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель».Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 175 возгораний на площади 190,119 га.