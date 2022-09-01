Во Владимирской области выявили 311 случаев заражения коронавирусом за сутки на 1 сентября. Днем ранее было 294. В последний раз больше 300 случаев зафиксировали 20 марта. Суточный прирост

Во Владимирской области выявили 311 случаев заражения коронавирусом за сутки на 1 сентября. Днем ранее было 294. В последний раз больше 300 случаев зафиксировали 20 марта. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. В больницу госпитализировали 50 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 36 людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в