Пропавшая на днях 43-летняя ковровчанка была найдена мертвой после недельных поисков. О ее...

Пропавшая на днях 43-летняя ковровчанка была найдена мертвой после недельных поисков.О ее местонахождении ничего не было известно с 25 августа, когда она вышла из дома и не вернулась. На следующий день 26 августа родные сообщили в полицию, а 28 августа к поискам подключились волонтеры LizaAlert.В соцсетях говорят, что налицо криминальный характер гибели женщины. И что виновник трагедии, также житель нашего города, задержан, рассказало издание gorodkovrov.ru.Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.Фото https://www.pxfuel.com