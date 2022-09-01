Генерал Роман Кутузов погиб на Украине.

В День знаний во владимирской школе №9 открыли мемориальную доску и музей Героя России Романа Кутузова. Генерал погиб на Украине.Мероприятие состоялось в День знаний во время торжественной линейки, посвящённой началу нового учебного года. Роман Владимирович – выпускник учреждения. В числе почётных гостей были мама Мария, жена и дочь офицера.Он прошёл путь от командира взвода до заместителя командующего армией, от курсанта до генерал-лейтенанта, награждён пятью боевыми орденами.«В создании музея участвовали близкие родственники и друзья погибшего. Экспозиция уже обрела свою душу и теплоту. Рассказана история его учебы, жизни, служба», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.Всего 1 сентября за парты 928 школ региона сели более 308 тысяч учеников.