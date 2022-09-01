Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 сентября посетил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Председатель ГД возглавляет попечительский совет вуза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 сентября посетил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Председатель ГД возглавляет попечительский совет вуза.Володин поздравил студентов с поступлением во ВГИК. Наступивший учебный год – особенный для университета кинематографии, отметил спикер.Он напомнил, что на основании обращений деятелей культуры Госдума приняла закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств в государственных вузах. Норма коснулась и ВГИКа: учиться режиссуре и драматургии можно будет на бюджетной основе."Среди вас есть 14 человек, кто окончил высшее учебное заведение, получив специальность врача, военного, но выбор сделал в пользу ВГИКа", – обратился Володин к студентам.По его словам, такой же была судьба народного артиста России, депутата Станислава Говорухина. Мэтр отечественной кинематографии окончил ВГИК в 30 лет.Вместе с ректором университета Владимиром Малышевым, студентами и преподаватели спикер Госдумы осмотрел новую студию виртуальных съемок.