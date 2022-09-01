Юный художник изобразил электродепо Измайлово.

Юный художник изобразил электродепо "Измайлово".В Москве уже четыре года подряд проводится конкурс детского рисунка "Наследие моего района". В 2022-м участники прислали более 3,5 тысячи работ. Дети изображают здания, набережные, мосты, памятники, церкви, московский транспорт. "Мы были приятно удивлены, что значительное число своих рисунков молодые москвичи посвящают объектам транспорта", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Одна из работ, которая победила на районном этапе конкурса в этом году, размещена в парке у станции метро "Ботанический сад". РисунокЛеонида Герасимова с изображением электродепо "Измайлово" юные москвичи нанесли на вентиляционную шахту метрополитена в парке "Сад будущего".Теперь вентиляционная шахта смотрится совершенно иначе. Площадь четырехметровой картины составила 60 квадратных метров. "Это не последний рисунок победителей конкурса "Наследие моего района", который появится в городе. Также мы планируем, что еще один рисунок в ближайшее время появится на Китай-городе и, возможно, в других районах города", – сообщил Емельянов.Электродепо "Измайлово", которое изобразил Герасимов, является одним из старейших в Москве. Там проводятся экскурсии, организованные Московским метрополитеном. Диспетчерская башня 1954 года – один из интереснейших объектов депо.С 1954 по 1961 годы на территории депо "Измайлово" располагалась станция метро "Первомайская" – первая на тот момент наземная станция столичной подземки. Пассажиры больше не высаживались на ней, когда открылся участок "Измайловская" – "Первомайская" (новая станция). Платформу разбирать не стали. На ее месте сделали дополнительный тупик.Сам электродепо "Измайлово" было построено в 1950-м. С первого дня существования и по сей день обслуживает единственную линию – Арбатско-Покровскую. А в разные годы отсюда следовали поезда, перевозившие пассажиров Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линий. Электродепо является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о завершении самых крупных транспортных объектов города. Его слова "Дни.ру".