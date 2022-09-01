Напомним, в правоохранительные органы 26 августа 2022 года поступила информация о безвестном...

Напомним, в правоохранительные органы 26 августа 2022 года поступила информация о безвестном исчезновении 42-летней женщины."Вести" сообщали об этом деле сегодня утром.В ходе проведения следственных действий и иных оперативно-розыскных мероприятий следователи СК России в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД установили лицо, причастное к убийству потерпевшей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 26 августа 2022 года обвиняемый, находясь по своему месту жительства, во время распития спиртных напитков причинил своей знакомой телесные повреждения, в результате которых она скончалась на месте происшествия. В целях сокрытия преступления мужчина решил избавиться от тела потерпевшей.Следователем СК России ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Мужчина признал вину в совершении особо тяжкого преступления, в содеянном раскаялся.В настоящее время он задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения по стражу.Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.Фото https://www.pxfuel.com/