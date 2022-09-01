Он получил 1,5 года условно.

В Александрове осужден 41-летний житель, который напал на полицейских с электрической пилой. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Ночью 9 июля, находясь у себя дома, пьяный мужчина совершил преступление против своей родственницы. Она вызвала полицию. Прибывшие сотрудники МВД попросили хозяина рассказать о произошедшем. Однако злоумышленник схватился за пилу, привел её в рабочее состояние и направился в сторону правоохранителей. В итоге его задержали и завели на агрессора уголовное дело.На суде фигурант признал свою вину и пояснил своё поведение состоянием алкогольного опьянения. Судья приговорил обвиняемого к 1,5 годам условно.Решение ещё не вступило в законную силу.