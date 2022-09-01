Заместителем Ковровского городского прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу за ...

Заместителем Ковровского городского прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу за оскорбление судьи.Установлено, обвиняемый, ранее осужденный за совершение четырех фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, участвовал в судебном заседании. На котором рассматривался вопрос о взыскании процессуальных издержек в связи с выплатой вознаграждения адвокату. Мужчина просил суд отложить заседание ввиду скорого начала обеденного времени, однако судом в удовлетворении ходатайства было обоснованно отказано, поскольку до обеденного перерыва еще оставалось время.В связи с этим, злоумышленник, выражая явное неуважение к суду и подрывая авторитет судебной власти, в присутствии прокурора, помощника судьи, адвоката, и сотрудников полиции неоднократно оскорбил мирового судью нецензурной бранью, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.Фото https://www.pxfuel.com/