Альтернативы пешим прогулкам пока нет. Жители села Сущево Суздальского района требуют пустить в их...

Альтернативы пешим прогулкам пока нет. Жители села Сущево Суздальского района требуют пустить в их населенный пункт хотя бы один автобусный маршрут. Все подробности у Александра Сыпченко.Жители деревни Сущево Суздальского района уже устали устраивать сходы и писать письма чиновникам с просьбой пустить в их населенный пункт автобус. Ездить на работу во Владимир, в школу, детсад или просто по делам приходится каждый день, а до ближайшей остановки приходится идти полтора километра.Ирина Гаранова, жительница д. Сущево:- У меня есть свой автомобиль, и хорошо, я могу родственников подвести до конечной остановки, подвожу, должен автобус ехать в 19-00 по расписанию - автобуса нет.Живем как на необитаемом острове, вздыхают сущевцы. По их словам, до чиновников достучаться не удалось. На просьбы решить вопрос с транспортом приходят отписки.Ирина Кухарева, жительница д. Сущево:- У нас в деревне много пенсионеров и инвалидов, детей, которые не имеют транспорта, и приходится пешком ходить.Валентина Данилова, жительница д. Сущево:- Очень темно, дороги нет, бывает, когда замерзнет, очень скользко, идти невозможно.В мэрии Владимира о проблеме знают, но заявляют, что правовых оснований для изменения муниципальных маршрутов нет. Автобусы 4с и 9с по закону не могут заезжать за людьми в деревню, которая не входит в состав городского округа. Однако решение проблемы все-таки есть.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Есть у нас надежда, что наши уважаемые партнеры из департамента транспорта и дорожного хозяйства все-таки пойдут навстречу жителям, в частности, совсем недалеко останавливается на конечной "Содышка" маршрут 132 автобусный и он вполне себе может совершить еще дополнительный пробег, для того чтобы обслуживать жителей деревни Сущево.Если такой вариант устроит людей, то в департаменте транспорта и дорожного хозяйства готовы заняться его проработкой, но для этого дорожникам необходимо официальное обращение от жителей деревни Сущево.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”