Региональный Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела. Как установили специалисты, дома мужчина в течение дня распивал алкоголь с двумя знакомыми. Ночью у него возник

Региональный Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела. Как установили специалисты, дома мужчина в течение дня распивал алкоголь с двумя знакомыми. Ночью у него возник конфликт с одним из гостей. В результате мужчина много раз ударил его топором. От полученных травм потерпевший скончался на месте. На следующий день мужчина сообщил о смерти знакомого соседям. Они