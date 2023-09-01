В день знаний Владимирский хлебокомбинат приготовил подарки для первоклассников. Акция проходит...

В день знаний Владимирский хлебокомбинат приготовил подарки для первоклассников.Акция проходит уже в 26 раз. Фирменные подарки за все эти годы получили более трехсот тысяч первоклассников.Школа №2 во Владимире Торжественная линейка и первый звонок. В день знаний одна из лучших школ города распахнула свои двери для первоклашек. Владимирский хлебокомбинат и группа компаний "DeLavant" приготовили для ребят вкусные подарки и пригласили принять участие в творческом конкурсе.Владимир Лялин, управляющий АО "Владимирский Хлебокомбинат" и ГК "DeLavant":- Мы очень большую работу ведем по патриотическому воспитанию, по профориентации, чтобы привить им вот эту любовь к хлебу, которая необходима. Хлеб самый добрый продукт, который есть. Он всегда только давал жизнь, но не отнимал. Быть хлебопеком - это жить хлебом, жить душой и всегда стараться сделать добро вокруг себя.Школьники ценят такую заботу. В этом году свыше семнадцати с половиной тысячи первоклассников получат подарки и приглашение участвовать в традиционном творческом конкурсе с замечательными призами.Анна Зякина, замдиректора школы №2 г. Владимира:- Была и карта Владимирской области, где побывал колобок были большие колобки из макарон, папье-маше. Ну вот каждый год ряд работ представляют особый интерес и, конечно, они являются призерами на конкурсе.Екатерина Прокофьева, учитель начальных классов школы №2 г. Владимира:- Дети и их родители активно подключаются, делают различные поделки из пластилина. Кто то вяжет, кто - то шьет, рисует, сочиняет стихи. У меня дочка, когда пошла в первый класс мы тоже с ней сочиняли стихи. Было очень интересно.Ребята в самом деле всегда с большим энтузиазмом принимают участие в акции.Гордей Ломтев, первоклассник школы №2 г. Владимира:- Я хочу нарисовать рисунок про колобка.Александра Самсонова, первоклассница школы №2 г. Владимира:- Я буду участвовать в акции. Я нарисую котика.Для многих поколений конкурс стал уже доброй традицией, а владимирцы, которые когда-то сами участвовали в акции Первоклассник, теперь с радостью готовы поддержать своих детей.Юлия Акулькина, мама первоклассника:- Помню колобка, которого мы сделали со своей старшей дочерью. Когда сели делать его, было мало идей, но когда сели делать его, в конце получился шедевр. И это очень здорово.Итоги творческого конкурса подведут в ноябре.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести Владимир".