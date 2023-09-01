Александр Авдеев принял участие в торжественной линейке в Кадетском корпусе имени Пожарского в...

Александр Авдеев принял участие в торжественной линейке в Кадетском корпусе имени Пожарского в РадужномГлава региона забросил первый мяч в баскетбольную корзину вновь открытого спортзала в Радужном. Александр Авдеев принял участие в торжественной линейке в Кадетском корпусе имени Пожарского.Построенный еще четыре года назад, спорткомплекс фактически сразу прекратил работу. Потрескалась бетонная стяжка пола, заниматься в клубах пыли было невозможно. Местные власти судились с подрядчиком, который отказывался признавать халтуру. В итоге проблему пришлось решать на уровне области. Сегодня в зале возобновились занятия. "Опробовал сам - можно тренироваться", написал в своем телеграм-канале губернатор.