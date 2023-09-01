Губернатор Московской области Андрей Воробьев, внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент Норникеля Владимир Потанин поздравили учеников с открытием нового образовательного кластера – школы на 960 мест и детского сада на 320 мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент "Норникеля" Владимир Потанин поздравили учеников с открытием нового образовательного кластера – школы на 960 мест и детского сада на 320 мест.«Я хочу всем ребятам – и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый не был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями», – сказал Воробьев на линейке.Глава «Норникеля» заявил, что компания старается поддерживать самые передовые образовательные инициативы. Основная задача – получение детьми необходимых навыков и знаний.«Школьникам важно не просто учиться, но и иметь пример для подражания – будь то родители, учителя или основатель Технолицея Владимир Долгих», – добавил Потанин.Учеников поздравил внук советского государственного деятеля, чьим именем назван технолицей, Владимир Долгих. Он пожелал детям обрести здесь второй дом, раскрыть таланты и обрести новых друзей.Отмечается, что в этом году в лицей зачислено 783 ребенка из 17 регионов России. Победителям регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады здесь будут предоставлять стипендии, полностью покрывающие обучение.Образование в Технолицее получают на трех языках – русском, английском и китайском. Тут изучают программирование, робототехнику, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность, беспилотные технологии.