Более 40 тысяч школьников посетят торжественные линейки, посвященные Дню знаний С Днем знаний...

Более 40 тысяч школьников посетят торжественные линейки, посвященные Дню знанийС Днем знаний сегодня поздравляем школьников Владимирской области! Первоклашек - с начинанием, старшеклассников - с выходом на финишную прямую. Сегодня на торжественные линейки выйдут сорок тысяч четыреста ребят. Их ждут нововведения:С этого дня в школах начнут работать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Они помогут детям "найти себя" и будут работать над созданием доверительной, дружеской атмосферы в школьном коллективе. Вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы. Для учеников 6-11 классов - профориентационный минимум с возможностью выбора программы профобучения. Так же хочу напомнить, в настоящее время в регионе строятся 8 школ. Одна из них, начальная, в Сновицах откроется уже сегодня.