Делегация из Владимирской области почтила память Детей Беслана. Жертв теракта, который, увы,...

Делегация из Владимирской области почтила память "Детей Беслана".Жертв теракта, который, увы, предотвратить не удалось, вспоминают сегодня в Северной Осетии. Делегация из Владимирского госуниверситета принимает участие в памятных мероприятиях, которые проходят в городе Беслане. Там началась трехдневная Вахта памяти, посвященная страшным событиям 2004 года.Теракт в первой школе унес жизни более трехсот человек. Тогда погибли 186 детей. Террористы трое суток удерживали сотни заложников в спортзале без еды и воды, а затем в школе прогремел взрыв. Разрушенное здание стало центром скорби всей страны. Люди несут цветы, игрушки, свечи, и самое главное - воду. Начиная с 2005 года в Северной Осетии с первого по третье сентября проходят траурные мероприятия. Люди успыают цветами мемориальный комплекс и кладбище «Город ангелов», где захоронена основная часть погибших заложников, бойцов и спасателей МЧС. Учебный год в Беслане начинается только четвертого числа.Надежда Гуриева, учительница истории школы №1 (г. Беслан):- Там, у входа, сидел один из боевиков который стрелял в вверх. А на всем этом щите висели мины и он видимо попал в одну из них. Раздался такой глухой негромкий хлопок. И вот там над дверью плотное облачко белое. Я даже не успела детям сказать что-то. Мгновенно. Взорвалась мина которая вот эту стену пробила и пол. Видимо был убит или ранен боевик, который сидел там, на кнопке, он отпустил и это сработало. Вот эта мина положила нас всех.