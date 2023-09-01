1 сентября перед главным корпусом Владимирского госуниверситета прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие спикер Заксобрания Владимир Киселев. Ректор вуза Анзор

1 сентября перед главным корпусом Владимирского госуниверситета прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие спикер Заксобрания Владимир Киселев. Ректор вуза Анзор Саралидзе отметил, что это новый осознанный и самостоятельный этап жизни, когда взрослые люди пришли за конкретными знаниями, и задача университета – всячески им в этом помочь. Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ В этом году я