Доброволец и общественник Геннадий Прохорычев поздравил владимирских школьников с Днем знаний из...

Доброволец и общественник Геннадий Прохорычев поздравил владимирских школьников с Днем знаний из зоны СВО.Поздравление педагогам нашего региона пришло сегодня и из зоны специальной военной операции. Видеооткрытку коллегам направил известный общественник Геннадий Прохорычев, доброволец, боец медицинского батальона. До ухода на службу в зону СВО Геннадий Прохорычев работал заместителем директора средней школы № 22 областного центра.Геннадий Прохорычев, доброволец, участник специальной военной операцииДорогие учителя, коллеги! Разрешите поздравить вас от имени нашего медицинского батальона с Днём Знаний! Хочется пожелать вам в этом учебном году всего самого доброго, хорошего! Чтобы ученики вас радовали, и чтобы этот год принёс какие-то новые радости, и чтобы не было печалей. Будет всё хорошо! И Победа будет за нами! Ура!