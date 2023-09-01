Спортзал построили еще 4 года назад, но из-за недочетов использовать его было нельзя

Универсальный спортзал открыли в кадетском корпусе города Радужный. Об этом сообщает правительство Владимирской области.Напомним, деньги на спортзал были выделены еще в 2017-18 годах, однако сроки сорвали, а потом на устранение недочетов потребовалось еще .Теперь кадеты наконец смогут заниматься физкультурой в зале, а также посещать футбольную, баскетбольную и другие спортивные секции.Ранее мы писали,что смогут открыть к 1 сентября.