В соцсетях появились пост и видео с искусственными неровностями на разворотном кольце. Автор возмущается, что «лежачие полицейские» появились в этом месте не по делу и спрашивает мнение

В соцсетях появились пост и видео с искусственными неровностями на разворотном кольце. Автор возмущается, что «лежачие полицейские» появились в этом месте не по делу и спрашивает мнение других пользователей. Однако в комментариях многие возразили, что так пытаются бороться с ночными дрифтерами. Они уже давно облюбовали развязку для громких «покатушек». Жители окрестных домов на Сперанского и