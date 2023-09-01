Еще двадцать добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту.
Вспомнить...
Еще двадцать добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту.
Вспомнить армейские навыки, найти боевых товарищей, исполнить приказы и вернуться без потерь. Такими напутствиями их проводили во Владимире. Представители Правительства, военного комиссариата и духовенства поблагодарили добровольцев за выбор - стать защитниками Родины. Близкие выразили гордость за своих отцов, сыновей и мужей. А сами бойцы - готовность выполнять боевые задачи.
Николай, доброволец (г. Александров):
- Это фашизм, который надо уничтожать, не давать ему возрождаться. Как бы запад ни был на стороне их, как бы ни поддерживал, мы все равно победим. Страшного в этом ничего нет. Это наша Родина, надо ее защищать. По отношению к самому себе, могу сказать, что это мое добровольное решение. пришел на пункт сбора, прошел медкомиссию, военкомат. Вот прибыл сюда. Сейчас поедем выполнять свои боевые задачи.