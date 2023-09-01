Еще двадцать добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту. Вспомнить...

Еще двадцать добровольцев из Владимирской области отправились на службу по контракту.Вспомнить армейские навыки, найти боевых товарищей, исполнить приказы и вернуться без потерь. Такими напутствиями их проводили во Владимире. Представители Правительства, военного комиссариата и духовенства поблагодарили добровольцев за выбор - стать защитниками Родины. Близкие выразили гордость за своих отцов, сыновей и мужей. А сами бойцы - готовность выполнять боевые задачи.Николай, доброволец (г. Александров):- Это фашизм, который надо уничтожать, не давать ему возрождаться. Как бы запад ни был на стороне их, как бы ни поддерживал, мы все равно победим. Страшного в этом ничего нет. Это наша Родина, надо ее защищать. По отношению к самому себе, могу сказать, что это мое добровольное решение. пришел на пункт сбора, прошел медкомиссию, военкомат. Вот прибыл сюда. Сейчас поедем выполнять свои боевые задачи.