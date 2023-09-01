Решение спора по банкротству застройщика ЖК «Дуброва Парк-1» Игоря Другова отсрочили ещё на месяц. Дольщики ждут следующего, уже третьего судебного заседания. Напомним, Арбитражный суд

Решение спора по банкротству застройщика ЖК «Дуброва Парк-1» Игоря Другова отсрочили ещё на месяц. Дольщики ждут следующего, уже третьего судебного заседания. Напомним, Арбитражный суд области начал рассматривать нашумевшее дело еще 20 июля. Компания «ИнтерСтрой Плюс» просрочила сроки сдачи квартир в многоэтажке у парка «Дружба» на несколько лет. Строительные работы на объекте, по данным Минстроя, не