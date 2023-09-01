Глава региона Александр Авдеев взял под личный контроль вопрос помощи семье солдата-добровольца из...

Глава региона Александр Авдеев взял под личный контроль вопрос помощи семье солдата-добровольца из Владимира.С просьбой оказать содействие в получении всех положенных мер поддержки на прием к губернатору пришла многодетная мама Екатерина. Отец ее детей - участник специальной военной операции, сейчас он в отпуске. Александр Авдеев пообещал, что с семьей будет проведена адресная работа. По видеосвязи к главе региона обратились также жители нескольких районов области. Людей волнуют проблемы газификации населенных пунктов, ремонта досуговых центров на селе и, конечно, дорог. Например, жители деревни Светильново под Гороховцом рассказали, что им уже в следующем году подведут газ. Но вот ДОРОГА к деревне "убитая", весной и осенью ни машины, ни скорая, ни школьный автобус не могут по ней проехать. Жители просят положить асфальт.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- До момента, пока газ не проведут, никаких работ, конечно, не будет, потому что все испортят, изломают, и тяжелая техника, и пока грунт встанет на место. В 25-ом году вернемся к этому вопросу. А сейчас просьба, все равно год как-то надо прожить, тем более школьники ездят на автобусах, посмотрите, значит, какие ямы подсыпать, ВКУ подключите. Посмотрите, как поддержать. Понятно, что если потом будем дальше капиталить, но все равно не допуская так, чтобы машины там вязли.