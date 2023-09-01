Какие мероприятия можно посетить в Суздале в сентябре?
Весь сентябрь жители и гости Суздаля смогут...
Какие мероприятия можно посетить в Суздале в сентябре?
Весь сентябрь жители и гости Суздаля смогут посетить интересные мероприятия в Суздале, сообщается в телеграм-канале Суздаль. Здесь все.
15-17 сентября пройдет фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце».
ГТК «Суздаль»
Полеты более 15 аэростатов над Суздалем и ежевечерние привязные подъёмы на тепловом аэростате.
Стоимость полета на аэростате от 10000 рублей/взрослый.
Стоимость подъёма на привязи с территории ГТК - 1000 рублей/взрослый.
Полеты осуществляются по предоплате, оплата за подъемы - на месте.
Подробная программа по ссылке (https://gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/fries.html)
16 сентября. 12:00 - 20:00. Фестиваль «Суздаль жАрит и парИт!»
ГТК «Суздаль»
Море кулинарных развлечений, 300 порций ухи из петуха, конкурсы и активности для детей с аниматорами, зона аттракционов.
Вход свободный
Подробная программа по ссылке (https://gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/fries.html)
16 сентября. 20:00. Барбекю-пати «Все свои»
ГТК «Суздаль»
В отдельном шатре соберутся любители самого вкусного мяса. Разнообразные блюда с открытого гриля, вкусное вино, музыка и отличное настроение.
Стоимость билета - 3000 рублей/взрослый.
Покупка билетов и подробности по ссылке (https://gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/barbekyu-pati-vse-svoi.html)
16 сентября. 15:00. Бранч от двух шеф-поваров на берегу реки
Дача «Белый Берег»
Шеф повара Иван Брысов ("Lucky Duck", г. Владимир) и Артур Холиков ( "Meraki" , г. Москва) на ваших глазах в 4 руки создадут 6 осенних курсов. Каждое блюдо будет сопровождаться винным пэйрингом, а завершит бранч русское чаепитие с самоваром.
Стоимость билета - 10000 рублей/взрослый.
Покупка билетов и подробности по ссылке (https://www.instagram.com/p/CwQQbCBtAns/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==)
8-10 сентября. Резиденция дома Радио
Мира Суздаль
Программа с концертом экспериментальной музыки, презентацией саундскейпа, телесными практиками, лекциями и дискуссиями.
Вход свободный. Обязательная регистрация
Регистрация и подробности по ссылке (https://myra.ru/domradiovmyra)
9 сентября. Пляс на Ильинском лугу
Мира Суздаль
Телесная практика, который помогает освоить пространство, присвоить его себе и вдохновиться им для своего движения, мировосприятия и ощущения местности.
Вход свободный. Обязательная регистрация
Фото pxfuel.com