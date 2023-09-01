Какие мероприятия можно посетить в Суздале в сентябре? Весь сентябрь жители и гости Суздаля смогут...

Какие мероприятия можно посетить в Суздале в сентябре?Весь сентябрь жители и гости Суздаля смогут посетить интересные мероприятия в Суздале, сообщается в телеграм-канале Суздаль. Здесь все.15-17 сентября пройдет фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце».ГТК «Суздаль»Полеты более 15 аэростатов над Суздалем и ежевечерние привязные подъёмы на тепловом аэростате.Стоимость полета на аэростате от 10000 рублей/взрослый.Стоимость подъёма на привязи с территории ГТК - 1000 рублей/взрослый.Полеты осуществляются по предоплате, оплата за подъемы - на месте.Подробная программа по ссылке (https://gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/fries.html)16 сентября. 12:00 - 20:00. Фестиваль «Суздаль жАрит и парИт!»ГТК «Суздаль»Море кулинарных развлечений, 300 порций ухи из петуха, конкурсы и активности для детей с аниматорами, зона аттракционов.Вход свободныйПодробная программа по ссылке (https://gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/fries.html)16 сентября. 20:00. Барбекю-пати «Все свои»ГТК «Суздаль»В отдельном шатре соберутся любители самого вкусного мяса. Разнообразные блюда с открытого гриля, вкусное вино, музыка и отличное настроение.Стоимость билета - 3000 рублей/взрослый.Покупка билетов и подробности по ссылке (https://gtksuzdal.ru/suzdal-sobytia/barbekyu-pati-vse-svoi.html)16 сентября. 15:00. Бранч от двух шеф-поваров на берегу рекиДача «Белый Берег»Шеф повара Иван Брысов ("Lucky Duck", г. Владимир) и Артур Холиков ( "Meraki" , г. Москва) на ваших глазах в 4 руки создадут 6 осенних курсов. Каждое блюдо будет сопровождаться винным пэйрингом, а завершит бранч русское чаепитие с самоваром.Стоимость билета - 10000 рублей/взрослый.Покупка билетов и подробности по ссылке (https://www.instagram.com/p/CwQQbCBtAns/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==)8-10 сентября. Резиденция дома РадиоМира СуздальПрограмма с концертом экспериментальной музыки, презентацией саундскейпа, телесными практиками, лекциями и дискуссиями.Вход свободный. Обязательная регистрацияРегистрация и подробности по ссылке (https://myra.ru/domradiovmyra)9 сентября. Пляс на Ильинском лугуМира СуздальТелесная практика, который помогает освоить пространство, присвоить его себе и вдохновиться им для своего движения, мировосприятия и ощущения местности.Вход свободный. Обязательная регистрацияФото pxfuel.com