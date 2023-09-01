Какие мероприятия пройдут во Владимирской области в пятницу и в выходные дни? Рассказываем о...

Какие мероприятия пройдут во Владимирской области в пятницу и в выходные дни?Рассказываем о самом ярком.- Сегодня ко Дню знаний Молодёжный совет при главе города в Радужном соберет первый молодёжный квиз на музыкальную тему. Осталось зарегистрировать команду от 2 до 5 человек и забрать свой приз! Предварительно победив, конечно.- Оба выходных дня свой День рождения будет отмечать областная столица. Основные мероприятия пройдут на Соборной и Театральной площадях, в сквере Липки, на Пушкинском бульваре, улице Георгиевской и Спасском холме. Вас ждут концерты, кинопоказы, дискотеки, ярмарки и, конечно, салют! Будьте внимательны: в субботу с 9 утра и до 11 часов вечера движение по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской от Студеной горы и до улицы Фрунзе будет закрыто.- В воскресенье свой день отметит микрорайон Оргтруд. Программа начнется в 4 часа дня на улице Октябрьской 15. Зовут семьями!- Также в выходные через Владимирскую область пройдёт исторический конный поход "Александрова дорога" дружины князя Александра Невского. В 3 часа дня дружинников встретят в парке "Мещёра" в Гусь-Хрустальном районе, 3 сентября - в 2 часа в Загородном парке Владимира.- В Муроме в субботу в лесопарковой зоне у стадиона "Авангард" проведут 7-ой этап и финал Кубка Владимирской области по маунтинбайку. Участвуют спортсмены всех возрастов. Первый старт в 12 дня.- На стадионе "Торпедо" в этот день состоятся областные соревнования по регби среди мальчиков до 15 лет.- В посёлке Муромцево - всероссийские соревнования по легкой атлетике среди мужчин и женщин.- В воскресенье в Коврове на "Мотодром-арена" пройдут Всероссийские соревнования по мото-спорту среди мужчин и женщин.