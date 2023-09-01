Казанский родник во Владимире оборудуют перилами. Сегодня главный эколог города Сергей Сухопаров и...

Казанский родник во Владимире оборудуют перилами.Сегодня главный эколог города Сергей Сухопаров и депутат горсовета Светлана Мангушева проверили ход работ по благоустройству Казанского родника в Юго-Западном районе Владимира.Компания-подрядчик заменила бетонные ступени и установила перила вдоль лестницы. Отремонтирован навес над дальним родником, установлена новая лавочка, сообщила пресс-служба администрации Владимира.В ближайшие дни на популярном среди горожан роднике отремонтируют навес над ближним родником и подход к нему, установят дополнительные перила.Фото: пресс-служба администрации Владимира.